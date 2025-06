« Mon premier atelier santé » : pour bien démarrer avec votre bébé – Centre de PMI Caillebotte PARIS 16 juin 2025

Les 1000 premiers jours de votre enfant, de la grossesse à ses deux ans, sont très importants pour sa santé. Ces ateliers ont pour objectif de vous aider à mieux comprendre l’impact de l’environnement sur la santé de votre bébé : produits d’hygiène, textiles, alimentation, jouets, produits ménagers… — et vous donner les clés pour agir simplement, sans bouleverser votre quotidien ni votre budget.

Où et quand participer ?

Animés par des spécialistes de la santé environnementale et de la petite enfance, ces ateliers collectifs sont gratuits et ouverts à toutes les familles. Ils se déroulent dans les centres de Protection maternelle et infantile (PMI) de la Ville de Paris, près de chez vous.

À la fin de l’atelier, vous repartez avec un kit de naissance pédagogique : des produits sains, des fiches pratiques, des recettes simples… de quoi démarrer en toute sérénité !

Trouvez l’atelier qui vous convient ici….

Gratuit, sans condition de ressources, sur inscription.

Du lundi 16 juin 2025 au mercredi 16 juillet 2025 :

gratuit Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-16T02:00:00+02:00

fin : 2025-07-17T01:59:59+02:00

Centre de PMI Caillebotte 6 rue Gustave et Martial Caillebotte 75020 PARIS

Vous attendez un enfant ou vous venez d’en accueillir un ? La Ville de Paris vous invite à participer gratuitement à « Mon premier atelier santé », un nouvel atelier pour vous aider à créer un environnement sain durant la grossesse et dès les premiers mois de votre bébé.