Centre de Voile de Landéda Balade vieux gréement Lieu-dit Le Port Landéda
mardi 1 septembre 2026 · Lieu-dit Le Port · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Centre de Voile de Landéda Balade vieux gréement
Lieu-dit Le Port Centre de Voile de Landéda (CVL) Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-10-02 12:00:00
Date(s) :
2026-09-01 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-21 2026-10-02
Embarquez pour une expérience dans le temps sur le vieux gréement “Martine”
Plus qu’une balade en mer, les sorties sont de réelles initiations à la voile traditionnelle. Chacun.e, selon ses envies, hissez les voiles ou tenez la barre.
Adepte du slow tourisme, cette balade nautique est faite pour vous !
A bord Histoire et aventure. Bateau d’Intérêt Patrimonial, sloop goémonier de 1971. Il permet d’embarquer 5 chanceux.ses pour 2 heures de découvertes. Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays des Abers. .
Lieu-dit Le Port Centre de Voile de Landéda (CVL) Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 64
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English :
L’événement Centre de Voile de Landéda Balade vieux gréement Landéda a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS
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