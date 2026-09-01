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AGENDA · Landéda

Centre de Voile de Landéda Balade vieux gréement Lieu-dit Le Port Landéda

mardi 1 septembre 2026 · Lieu-dit Le Port · Landéda

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Lieu-dit Le Port
Adresse
Centre de Voile de Landéda (CVL)
Ville
29870 Landéda
Département
Finistère
Tarif

Landéda

Centre de Voile de Landéda Balade vieux gréement

Lieu-dit Le Port Centre de Voile de Landéda (CVL) Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-10-02 12:00:00

Date(s) :
2026-09-01 2026-09-11 2026-09-14 2026-09-21 2026-10-02

Embarquez pour une expérience dans le temps sur le vieux gréement “Martine”
Plus qu’une balade en mer, les sorties sont de réelles initiations à la voile traditionnelle. Chacun.e, selon ses envies, hissez les voiles ou tenez la barre.
Adepte du slow tourisme, cette balade nautique est faite pour vous !
A bord Histoire et aventure. Bateau d’Intérêt Patrimonial, sloop goémonier de 1971. Il permet d’embarquer 5 chanceux.ses pour 2 heures de découvertes. Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays des Abers.   .

Lieu-dit Le Port Centre de Voile de Landéda (CVL) Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 64 

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English :

L’événement Centre de Voile de Landéda Balade vieux gréement Landéda a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS

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