Festival 15 Cents Coups 2025 – Centre des Arts de la Scène Paris, 9 juin 2025, Paris.

15e édition du Festival « 15 Cents Coups » dans le 15e arrondissement de Paris.

Mettre en place un Festival est une

entreprise audacieuse, une aventure humaine, un défi !

L’équipe de professionnels du Centre des Arts de la Scène, en partenariat avec

la Mairie du 15ème, a voulu relever ce défi en créant le Festival 15 Cents

Coups.

Un Festival ouvert sur la diversité, qui offre, durant 15 jours, dans 15 lieux

du 15ème, un large éventail de projets culturels réalisés par plus de cent

artistes.

Ces jeunes créateurs sont invités à dire avec force, humour et passion leur

regard sur notre siècle, à réveiller nos mémoires le temps d’un événement que

nous souhaitons rassembleur, festif et convivial.

Le pari du Festival est aussi de transformer la Ville

en lieu de spectacles, en une scène ouverte où les histoires d’ailleurs font

résonner celles d’ici. Un festival en constant mouvement qui se réinvente chaque

année au fil des rencontres, des projets et des lieux qui ouvrent leurs portes

à ces rendez-vous culturels.

Un festival pluriculturel, nomade, innovant

et ouvert à tous publics.

L’un des moteurs du Festival est de proposer chaque

année un thème original avec lesquel les créateurs sont amenés à s’interroger

sur le monde qui les entoure, à partir en voyage sur les chemins de

l’innovation et de l’imaginaire…

Du premier thème, « l’esprit retrouvé du

Montparnasse » en passant par « trait d’union, trait d’humour »,

« concerto de passions », « penser la terre, décrocher la

lune », « l’audace au rendez-vous », le voyage est grand sur la

route de la création…

« Le monde à fleurs de mots » est le

thème choisi pour l’édition 2025 :

Une thématique qui nous invite à faire une plongée au cœur

du grand orchestre de l’humanité.

Culture, partage, innovation, imaginaire, sont les

mots clefs qui président à l’élaboration de cette nouvelle édition du Festival.

Qu’un élan estival et créatif souffle sur cette l’édition

du Festival 15 Cents Coups 2025!

Toute la programmation sur www.15centscoups.com

Du lundi 09 juin 2025 au samedi 21 juin 2025 :

gratuit sous condition

De nombreux spectacles gratuit ou à tarif réduit.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-09T02:00:00+02:00

fin : 2025-06-22T01:59:59+02:00

Centre des Arts de la Scène 41 rue Bargue 75015 Paris

15 jours, 15 lieux, 15 évènements, dans le 15e arrondissement de Paris ! Théâtres, concerts, comédies musicales, spectacles jeune public… Coup de projecteur sur la jeune création.