Centre des métiers d’art – Mano X Alto Centre des métiers d’art Ollioules
Centre des métiers d’art – Mano X Alto Centre des métiers d’art Ollioules samedi 20 septembre 2025.
Centre des métiers d’art – Mano X Alto 20 et 21 septembre Centre des métiers d’art Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Visite-découverte de la transformation de l’ancienne école et chapelle
Sainte-Geneviève en Centre des métiers d’art / Exposition “Les
métiers d’art fêtent les 60 ans de Châteauvallon”
Centre des métiers d’art 2 rue Arnaud Beltrame 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
Les Ateliers d’Ollioules