Centre d’Etudes des Peintures Murales Romaines abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons

Centre d’Etudes des Peintures Murales Romaines Dimanche 21 septembre, 14h00 abbaye Saint-Jean-des-Vignes Aisne
gratuité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Visite des ateliers en présence des archéologues et restaurateurs.
abbaye Saint-Jean-des-Vignes place de l’abbé Breuil 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 93 30 56
Journées européennes du patrimoine 2025
© Ville de Soissons