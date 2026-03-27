Centre d’Ogotaï stage d’équitation Vacances de pâques centre d’Ogotai Puy-Saint-Martin

Centre d’Ogotaï stage d’équitation Vacances de pâques

centre d’Ogotai 620 Chemin des Griottes Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux oeufs à cheval, hunter, dressage, travail à pied, tir à l’arc tout un programme autour du cheval pour apprendre en s’amusant !

.

centre d’Ogotai 620 Chemin des Griottes Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 09 54 62 elevageogotai@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Egg hunt on horseback, hunter, dressage, working on foot, archery, a whole program based around the horse to learn while having fun!

L’événement Centre d’Ogotaï stage d’équitation Vacances de pâques Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-27 par Montélimar Tourisme Agglomération