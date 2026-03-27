Centre d’Ogotaï stage d’équitation Vacances de pâques centre d’Ogotai Puy-Saint-Martin
Centre d’Ogotaï stage d’équitation Vacances de pâques centre d’Ogotai Puy-Saint-Martin lundi 6 avril 2026.
Centre d’Ogotaï stage d’équitation Vacances de pâques
centre d’Ogotai 620 Chemin des Griottes Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Chasse aux oeufs à cheval, hunter, dressage, travail à pied, tir à l’arc tout un programme autour du cheval pour apprendre en s’amusant !
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centre d’Ogotai 620 Chemin des Griottes Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 09 54 62 elevageogotai@gmail.com
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English :
Egg hunt on horseback, hunter, dressage, working on foot, archery, a whole program based around the horse to learn while having fun!
L’événement Centre d’Ogotaï stage d’équitation Vacances de pâques Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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