Centre équestre animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var

Stages proposés du 22/12 au 26/12 et du 29/12 au 02/01

De 08h30 à 17h: journées enfants 7-12 ans 61€ ou ados 12-20 ans 65€

Matinées babies de 09h à 1h 3/6 ans 37€

1590 chemin des Iscles Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 12 00 57 c.equestre@agasc.fr

English : Centre équestre animations vacances de Noël 2025

Courses offered from December 22 to December 26 and from December 29 to January 2.

From 8:30 a.m. to 5 p.m.: days for children aged 7-12, €61, or teens aged 12-20, €65.

Morning sessions for babies from 9 a.m. to 1 p.m. ages 3-6, €37.

