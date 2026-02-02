Centre Equestre Programme d’animation vacances de février Vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer
Vallée de l’Hyères Route de Kerniguez Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2026-02-16
fin : 2026-03-01
2026-02-16
Les vacances arrivent et on vous a préparé des stages 100% équitation pour progresser, s’amuser et se faire plaisir à cheval !
Au programme
• Travail sur le plat
• Saut d’obstacles
• Dressage
• Travail à pied
• Randonnée
• Renforcement musculaire équitation
• Ambiance conviviale garantie .
Vallée de l’Hyères Route de Kerniguez Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 35 44
