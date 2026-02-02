Centre Equestre Programme d’animation vacances de février Vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer

Centre Equestre Programme d’animation vacances de février

Vallée de l’Hyères Route de Kerniguez Carhaix-Plouguer Finistère

Les vacances arrivent et on vous a préparé des stages 100% équitation pour progresser, s’amuser et se faire plaisir à cheval !

Au programme

• Travail sur le plat

• Saut d’obstacles

• Dressage

• Travail à pied

• Randonnée

• Renforcement musculaire équitation

• Ambiance conviviale garantie .

Vallée de l’Hyères Route de Kerniguez Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 35 44

