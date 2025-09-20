CENTRE EUROPÉEN DES TEXTILES INNOVANTS – CETI CENTRE EUROPÉEN DES TEXTILES INNOVANTS – CETI Tourcoing

samedi 20 septembre 2025.

Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00
Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T11:+

Fin : 2025-09-20T11:+ – 2025-09-20T12:+

Fleuron du nouveau quartier de l’Union, le CETI a ouvert en 2012. À bord de ce grand vaisseau dessiné par l’architecte roubaisien Luc Saison, chercheurs et industriels imaginent et testent les textiles du futur. Ils développent ainsi de nouveaux produits pour des secteurs de pointe comme la santé, l’automobile et l’environnement. Depuis 2023, le CETI est doté d’une technologie permettant de recycler chimiquement les gisements textiles.

Visite commentée – samedi à 10h et 11h- 1h

Réservation Direction du Rayonnement Culturel – 03 59 63 43 53

CENTRE EUROPÉEN DES TEXTILES INNOVANTS – CETI 41 rue des Métissages 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 63 43 53 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Virginie Pollet