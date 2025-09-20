Centre Giono Journées européennes du patrimoine 2025 Manosque
3 Boulevard Elémir Bourges Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion d’ouvrir gratuitement des lieux culturels et patrimoniaux pour tous les publics ; cette année le thème étant » Patrimoine architectural « .
3 Boulevard Elémir Bourges Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 54 54 centregiono@dlva.fr
English :
The European Heritage Days are an opportunity to open cultural and heritage sites to the public free of charge. This year, the theme is « Architectural Heritage ».
German :
Die Europäischen Tage des Denkmals sind eine Gelegenheit, Kultur- und Kulturerbestätten für alle Bevölkerungsgruppen kostenlos zu öffnen, dieses Jahr unter dem Motto « Architektonisches Erbe ».
Italiano :
Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’occasione per aprire gratuitamente al pubblico siti culturali e patrimoniali. Quest’anno il tema è il « Patrimonio architettonico ».
Espanol :
Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para abrir gratuitamente al público los sitios culturales y patrimoniales. Este año, el tema es « Patrimonio arquitectónico ».
