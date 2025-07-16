CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE Montpellier

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-16

fin : 2025-10-08

2025-07-16 2025-07-23 2025-08-08 2025-09-24 2025-10-08

Perette la mouette vient visiter Montpellier ! En famille et avec un guide conférencier venez découvrir la ville avec elle.

Grâce à un livret d’activités, les enfants de 8 à 11 ans pourront déambuler les yeux grands ouverts et l’esprit curieux.

Observations, quiz, dessins et jeux à relier seront au programme pour apprendre en s’amusant.

Merci de prévoir un stylo par enfant pour cette visite.

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle. Au début de la visite, le livret « jeu de piste » sera remis à vos enfants, merci de penser à venir avec de quoi écrire.

– Visite interdite aux chiens de petite ou grande taille, sauf chien-guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Perette the seagull comes to visit Montpellier! With your family and a guide, come and discover the city with her.

Thanks to an activity booklet, children from 8 to 11 years old will be able to wander around with their eyes wide open and their minds curious.

Observations, quizzes, drawings and games to connect will be on the program to learn while having fun.

German :

Perette, die Möwe, besucht Montpellier! Mit der ganzen Familie und einem Fremdenführer können Sie die Stadt mit ihr entdecken.

Mithilfe eines Aktivitätenhefts können Kinder von 8 bis 11 Jahren mit offenen Augen und neugierigem Geist durch die Stadt schlendern.

Beobachtungen, Quizfragen, Zeichnungen und Verbindungsspiele stehen auf dem Programm, damit das Lernen Spaß macht.

Italiano :

Il gabbiano Perette viene a visitare Montpellier! Con la vostra famiglia e una guida, venite a scoprire la città con lei.

Grazie a un libretto di attività, i bambini dagli 8 agli 11 anni potranno andare in giro con gli occhi aperti e la mente curiosa.

Osservazioni, quiz, disegni e giochi di connessione saranno in programma per imparare divertendosi.

Espanol :

La gaviota Perette visita Montpellier Con su familia y un guía, venga a descubrir la ciudad con ella.

Gracias a un cuaderno de actividades, los niños de 8 a 11 años podrán pasear con los ojos bien abiertos y la mente curiosa.

Observaciones, concursos, dibujos y juegos de conexión formarán parte del programa para aprender divirtiéndose.

