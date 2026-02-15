CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE Montpellier

CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-22

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-15

Visite en français

Perette la mouette vient visiter Montpellier ! En famille et avec un guide conférencier venez découvrir la ville avec elle.

Grâce à un livret d’activités, les enfants de 8 à 11 ans pourront déambuler les yeux grands ouverts et l’esprit curieux.

Observations, quiz, dessins et jeux à relier seront au programme pour apprendre en s’amusant. Munissez-vous d’un stylo et préparez-vous à survoler 1000 ans d’histoire avec Perette !

Merci de prévoir un stylo par enfant pour cette visite.

Sur réservation

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle. Au début de la visite, le livret jeu de piste sera remis à vos enfants, merci de penser à venir avec de quoi écrire.

– Visite interdite aux chiens de petite ou grande taille, sauf chien-guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Perette the seagull comes to visit Montpellier! With your family and a guide, come and discover the city with her.

Thanks to an activity booklet, children from 8 to 11 years old will be able to wander around with their eyes wide open and their minds curious.

Observations, quizzes, drawings and games to connect will be on the program to learn while having fun.

