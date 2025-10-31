CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE SPÉCIAL HALLOWEEN Montpellier

CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE SPÉCIAL HALLOWEEN

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

2025-10-31

Visite en français

Perette la mouette ne pouvait pas rater Halloween cette année ! En famille et avec un guide conférencier venez découvrir la ville avec elle.

Munis d’un livret d’activités, les enfants de 8 à 11 ans pourront déambuler les yeux grands ouverts et l’esprit curieux. Observations, quiz, dessins et jeux à relier seront au programme pour apprendre en s’amusant.

N’oubliez pas de les équiper d’un stylo et de leur plus beau déguisement ! En fin de visite des bonbons leurs seront distribués.

Prêts à fêter Halloween avec Perette ? Elle frissonne déjà d’impatience !

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant l’entrée de l’Office de Tourisme de Montpellier place de la Comédie

– Au début de la visite, le livret « jeu de piste » sera remis à vos enfants, merci de penser à venir avec de quoi écrire.

– 4 enfants maximum par adulte accompagnant

– Gratuités guides diplômés avec carte, enfants de moins de 6 ans (attention visite prévue pour les 8-11 ans), détenteurs de la City Card.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Perette the seagull couldn’t miss Halloween this year!

German :

Perette, die Möwe, durfte dieses Jahr Halloween nicht verpassen!

Italiano :

Il gabbiano Perette non poteva mancare ad Halloween quest’anno!

Espanol :

La gaviota Perette no podía faltar a Halloween este año

