CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE SPÉCIAL PÂQUES Montpellier

CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE SPÉCIAL PÂQUES

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Perette la mouette ne pouvait pas rater Pâques cette année !

En famille et avec un guide conférencier venez découvrir la ville avec elle. Finissez votre visite sur l’arc de triomphe où les cloches de Pâques pourraient bien vous avoir laissé une surprise…

Visite en français

Munis d’un livret d’activités, les enfants de 8 à 11 ans pourront déambuler les yeux grands ouverts et l’esprit curieux. Observations, quiz, dessins et jeux à relier seront au programme pour apprendre en s’amusant.

N’oubliez pas de les équiper d’un stylo !

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle. Au début de la visite, le livret jeu de piste sera remis à vos enfants, merci de penser à venir avec de quoi écrire.

– Visite interdite aux chiens de petite ou grande taille, sauf chien-guide. .

English :

Perette the seagull couldn’t miss Easter this year!

With your family and a tour guide, come and discover the city with her. Finish your visit at the Arc de Triomphe, where the Easter bells may well have left you with a surprise…

