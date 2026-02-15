Centre Morbihan Tourisme Chasse au trésor ! Saint-Allouestre

Centre Morbihan Tourisme Chasse au trésor !

A 14h30. Avec la team de Sharewood’anim, partez à la chasse aux Trésors des boites mystères, une carte, des documents remplis d’énigmes et c’est parti ! Participants regroupés en petites équipes, minimum 6 ans, inscription obligatoire (ouverte dès le 23 mars), durée de jeu de 1 à 2h. Organisation Centre Morbihan Tourisme. .

Saint-Allouestre 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

