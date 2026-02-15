Centre Morbihan Tourisme Chasse au trésor ! Saint-Allouestre
Centre Morbihan Tourisme Chasse au trésor ! Saint-Allouestre jeudi 23 avril 2026.
Centre Morbihan Tourisme Chasse au trésor !
Saint-Allouestre Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
A 14h30. Avec la team de Sharewood’anim, partez à la chasse aux Trésors des boites mystères, une carte, des documents remplis d’énigmes et c’est parti ! Participants regroupés en petites équipes, minimum 6 ans, inscription obligatoire (ouverte dès le 23 mars), durée de jeu de 1 à 2h. Organisation Centre Morbihan Tourisme. .
Saint-Allouestre 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Centre Morbihan Tourisme Chasse au trésor ! Saint-Allouestre a été mis à jour le 2026-02-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE