Centre National des Arts du Cirque La Villette Paris
Centre National des Arts du Cirque La Villette Paris mercredi 4 février 2026.
Rendez-vous immanquable du monde du cirque à La Villette pour découvrir les prouesses et les promesses des artistes de demain, le spectacle de fin d’études du CNAC est mis en piste par l’auteur, performeur et metteur en scène Halory Goerger.
14 artistes et huit disciplines se côtoient pour un moment de partage drôle et lumineux.
Le spectacle de la fin des études de la trente-septième promotion du CNAC.
Du mercredi 04 février 2026 au dimanche 22 février 2026 :
mercredi, vendredi
de 20h00 à 21h20
jeudi
de 19h00 à 20h20
samedi
de 18h00 à 19h20
dimanche
de 16h00 à 17h20
payant
De 10 à 28 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-04T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-22T18:20:00+01:00
Date(s) : 2026-02-04T20:00:00+02:00_2026-02-04T21:20:00+02:00;2026-02-05T19:00:00+02:00_2026-02-05T20:20:00+02:00;2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T21:20:00+02:00;2026-02-07T18:00:00+02:00_2026-02-07T19:20:00+02:00;2026-02-08T16:00:00+02:00_2026-02-08T17:20:00+02:00;2026-02-11T20:00:00+02:00_2026-02-11T21:20:00+02:00;2026-02-12T19:00:00+02:00_2026-02-12T20:20:00+02:00;2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T21:20:00+02:00;2026-02-14T18:00:00+02:00_2026-02-14T19:20:00+02:00;2026-02-15T16:00:00+02:00_2026-02-15T17:20:00+02:00;2026-02-18T20:00:00+02:00_2026-02-18T21:20:00+02:00;2026-02-19T19:00:00+02:00_2026-02-19T20:20:00+02:00;2026-02-20T20:00:00+02:00_2026-02-20T21:20:00+02:00;2026-02-21T18:00:00+02:00_2026-02-21T19:20:00+02:00;2026-02-22T16:00:00+02:00_2026-02-22T17:20:00+02:00
La Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Espace ChapiteauxParis
https://www.lavillette.com/manifestations/cnac-37eme-promotion/ +33140037575
Afficher la carte du lieu La Villette et trouvez le meilleur itinéraire