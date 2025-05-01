Centre National des Arts du Cirque La Villette Paris

Rendez-vous immanquable du monde du cirque à La Villette pour découvrir les prouesses et les promesses des artistes de demain, le spectacle de fin d’études du CNAC est mis en piste par l’auteur, performeur et metteur en scène Halory Goerger.

14 artistes et huit disciplines se côtoient pour un moment de partage drôle et lumineux.

Le spectacle de la fin des études de la trente-septième promotion du CNAC.

Du mercredi 04 février 2026 au dimanche 22 février 2026 :

mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h20

jeudi

de 19h00 à 20h20

samedi

de 18h00 à 19h20

dimanche

de 16h00 à 17h20

payant

De 10 à 28 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-04T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-22T18:20:00+01:00

Date(s) : 2026-02-04T20:00:00+02:00_2026-02-04T21:20:00+02:00;2026-02-05T19:00:00+02:00_2026-02-05T20:20:00+02:00;2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T21:20:00+02:00;2026-02-07T18:00:00+02:00_2026-02-07T19:20:00+02:00;2026-02-08T16:00:00+02:00_2026-02-08T17:20:00+02:00;2026-02-11T20:00:00+02:00_2026-02-11T21:20:00+02:00;2026-02-12T19:00:00+02:00_2026-02-12T20:20:00+02:00;2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T21:20:00+02:00;2026-02-14T18:00:00+02:00_2026-02-14T19:20:00+02:00;2026-02-15T16:00:00+02:00_2026-02-15T17:20:00+02:00;2026-02-18T20:00:00+02:00_2026-02-18T21:20:00+02:00;2026-02-19T19:00:00+02:00_2026-02-19T20:20:00+02:00;2026-02-20T20:00:00+02:00_2026-02-20T21:20:00+02:00;2026-02-21T18:00:00+02:00_2026-02-21T19:20:00+02:00;2026-02-22T16:00:00+02:00_2026-02-22T17:20:00+02:00

La Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Espace ChapiteauxParis

https://www.lavillette.com/manifestations/cnac-37eme-promotion/ +33140037575



Afficher la carte du lieu La Villette et trouvez le meilleur itinéraire

