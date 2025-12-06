Centre nautique animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var
Centre nautique animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var lundi 22 décembre 2025.
Centre nautique animations vacances de Noël 2025
416 avenue Eugène Donadei Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-22
Stage multiactivité du 22 au 26 décembre de 09h à 16h30
Planche à voile stand up paddle kayak catamaran optimist
A partir de 6 ans journée complète ou demi-journée (matin ou après-midi)
Tarif par semaine 250€/150€
.
416 avenue Eugène Donadei Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 40 52 53 c.nautique@agasc.fr
English : Centre nautique animations vacances de Noël 2025
‘Multi-activity course’ from 22 to 26 December, 9am to 4.30pm
Windsurfing stand-up paddleboarding kayaking catamaran sailing optimist dinghy sailing
From 6 years old, full day or half day (morning or afternoon)
Price per week: £250/£150
L’événement Centre nautique animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur