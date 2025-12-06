Centre nautique animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var

Centre nautique animations vacances de Noël 2025

416 avenue Eugène Donadei Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes

Stage multiactivité du 22 au 26 décembre de 09h à 16h30

Planche à voile stand up paddle kayak catamaran optimist

A partir de 6 ans journée complète ou demi-journée (matin ou après-midi)

Tarif par semaine 250€/150€

416 avenue Eugène Donadei Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 40 52 53 c.nautique@agasc.fr

English : Centre nautique animations vacances de Noël 2025

‘Multi-activity course’ from 22 to 26 December, 9am to 4.30pm

Windsurfing stand-up paddleboarding kayaking catamaran sailing optimist dinghy sailing

From 6 years old, full day or half day (morning or afternoon)

Price per week: £250/£150

