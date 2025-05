Les Nageuses de la compagnie Méliadès – Centre nautique Camille Muffat Aubervilliers, 7 juin 2025, Aubervilliers.

Les Nageuses est un spectacle qui invite le public à une déambulation

immersive au sein de la piscine, rythmée par l’intervention d’impromptus

chorégraphiques, de performances musicales, d’une saxophoniste et d’une

DJ ainsi que d’interventions théâtrales. Le public découvrira des

installations plastiques, entresorts et exposition interactive dans les

lieux communs de la piscine.

Le cœur de cette création est un

triple travail corporel, visuel, et musical, accompagné d’un travail

scénographique utilisant l’espace nautique et ses coulisses – ses objets

trouvés et ses archives.

Cette performance est programmée par la ville d’Aubervilliers, qui s’associe également à Plaine Commune, Saint-Denis et Saint-Ouen pour proposer spectacles, performances immersives et déambulations musicales sur le territoire dans le cadre de la Nuit Blanche et de Multitude – Biennale de la Seine-Saint-Denis.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T23:00:00+02:00

2025-06-07T21:00:00+02:00_2025-06-08T00:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T02:00:00+02:00

Centre nautique Camille Muffat 176, avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

culture@mairie-aubervilliers.fr

Dans le cadre de la Nuit Blanche et de Multitude – Biennale de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers propose la création Les Nageuses de la compagnie Méliadès au centre nautique Camille Muffat.