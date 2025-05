Projection / Débat : La nouvelle de la Compagnie À force de rêver – Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS, 27 mai 2025, PARIS.

Fruit d’un projet collectif mené par la compagnie À force de rêver, ce court-métrage, réalisé par Vincent D’Ogerot, donne la parole aux jeunes du CLAS du centre socioculturel Maurice Noguès sur le harcèlement scolaire. En partenariat avec l’école Alain-Fournier et le centre Paris Anim’ Angel Parra, cette création sensible, créative et nécessaire, est à découvrir lors d’une soirée dédiée.

Le mardi 27 mai 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 PARIS

Projection et débat autour du harcèlement scolaire avec le court-métrage « La nouvelle ».