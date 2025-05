Le Spectacle Au Pouvoir – Les Deux Production – Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS, 13 juin 2025, PARIS.

Venez assister au spectacle Au Pouvoir ! Vous avez dit engagé ? Voici la promesse de sketchs, chansons et rires hauts en couleurs comme exutoire sur ce thème tour à tour exubérant et grinçant. (Re)découvrez la troupe Les Deux Productions et d’autres invités exceptionnels qui vous divertiront sur scène pour ce deuxième épisode des « Spectacles des Deux ».

Du vendredi 13 juin 2025 au samedi 14 juin 2025 :

samedi

de 17h00 à 18h30

vendredi

de 20h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 PARIS

https://my.weezevent.com/au-pouvoir-les-2-production +33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra

Venez rire, chanter, réfléchir (et peut-être crier un peu aussi !) devant ces sketchs comiques originaux.