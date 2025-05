Comédie musicale : Apnée – Compagnie Dancing Through Life – Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS, 24 mai 2025, PARIS.

Lorsque Lili et Émilie ont rejoint l’une des universités les plus prestigieuses, elles étaient loin de se douter que l’amour viendrait bouleverser leur parcours. Mais peut-on toujours être sûr que ce que l’on nomme « amour » en est réellement un ? Au rythme effréné de la vie universitaire, amitiés naissantes, nuits festives et premiers grands choix de l’âge adulte, les deux protagonistes devront trouver le courage de ne pas s’oublier. Entre moments de joie, doutes et drames, une chose reste constante : la musique, qui révèle ce que les mots n’osent pas dire.

Le samedi 24 mai 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 PARIS

Centre Paris Anim' Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 PARIS

Plongez dans un univers où les émotions débordent et où la musique devient le langage du cœur.