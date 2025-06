Stages Vacances estivales dans le 12ème Centre Paris Anim’ – Antenne Louise Jacobson PARIS 1 juillet 2025

Vos centre Paris Anim’ vous proposent des stages et des sorties pour les vacances . Un programme riche et divers pour les familles, jeunes et enfants.

Enfants et familles

Des sorties à la à la mer ou au Zoo, des stages danse et nature, escalade ou encore des ateliers cuisine en famille seront au programme du CPA Annie Fratellini.

Voir le programme du CPA Annie Fratellini

Le CPA Musidora vous invite à découvrir des nouvelles activités au programme de la saison prochaine, comme la dentelle aux fuseaux ou la danse électro. Nous retrouverons aussi des ateliers d‘arts plastiques, d’éveil musical ou de K-pop.

Voir le programme du CPA Musidora

Les CPA Bessie Smith n’est pas en reste avec une programmation qui met à l’honneur les arts créatifs comme avec un stage de création d’objet en argile, un stage de création de bijoux ou encore un stage d’impressions végétales pour les enfants. Découvrez également la nouveauté de la saison prochaine : les petits reporters, une initiation au métier de reporter pour les 7-12 ans.

Voir le programme du CPA Bessie Smith

Le CPA Pina Bausch continue d’initier les enfants à la pratique du Parkour et propose un stage d’initiation au modelage pour les 3-5 ans. L’occasion aussi de découvrir des nouveauté pour la saison prochaine comme la linogravure ou le street jazz

Voir le programme du CPA Pina Bausch

Pour les jeunes

Vos centres Paris Anim’ sont à l’écoute des jeunes et proposent pendant les vacances scolaires de nombreuses sorties et stages adaptés à leur demandes. Sorties piscine ou aux bases de loisirs pour se rafraichir, accrobranche, Padel, escalade pour se dépenser, Loup garou, jeux de société, atelier cuisine pour s’amuser… découvrez l’ensemble de la programmation jeunesse.

Voir le programme jeunes

Nous proposons également deux séjours ados en Corse et en Haute-Savoie

Vous pouvez retrouver le programme en ligne et vous inscrire directement sur la plateforme d’inscription :

S’inscrire en ligne

Voir le programme

Du mardi 01 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-01T01:59:59+02:00

Centre Paris Anim’ – Antenne Louise Jacobson 91 rue Claude Decaen 75012 PARIS

https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires

Les centres Paris anim’ Musidora, Bessie Smith, Pina Bausch et Annie Fratellini vous proposent une sélection de stages et d’ateliers durant l’été.