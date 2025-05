ARCANES CAJUNS : Elle Marie L. – Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS, 14 mai 2025, PARIS.

La

compagnie Le Makila continue son parcours à la rencontre de femmes

inspirantes, puissantes et spirituelles, du passé et du monde entier.

Deux temps : le temps d’ici et celui d’ailleurs

Trois mouvements : arriver, rencontrer, repartir

La compagnie Le Makila propose une performance poétique et envoûtante

sur les traces de Marie Laveau, figure emblématique du vaudou à la

Nouvelle-Orléans. Entre exils, magies et marronnages, Elle, Marie L.

fait dialoguer les luttes passées et les résistances à venir. Un moment

suspendu où se croisent mémoire, spiritualité et transmission au féminin.

Nous voilà parti·e·s pour une visite très spéciale de La

Nouvelle Orléans. Mais attention, c’est une visite magicienne !

Ce

que nous appelons Magie ? le rythme, le mouvement, qui nous

transportent, d’un lieu à l’autre, d’un monde à l’autre, d’un cœur à

l’autre.

Une ville devient toutes les villes du monde et une femme est

aussi toutes les autres.

avec Julia Alimasi, Naïsiwon El Aniou, Gil Gaullier, Manon Jomain.

et la participation de Joana Kodjunzic et Clarisse Maillot

Arrangements musicaux : Manuel Delgado

Eléments scénographiques : Gil Gaullier

Conception et coordination : Naïsiwon El Aniou

Le mercredi 14 mai 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS

https://claje.asso.fr/spectacle-elle-marie-l/ +33140020660 https://fb.me/e/397UkN5Xz https://fb.me/e/397UkN5Xz

[SORTIE DE RESIDENCE]

Balade magicienne en Nouvelle Orléans

Performance interactive en deux temps, trois mouvements,

sous le ciel, sur un toit parisien