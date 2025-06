STAGES | Les vacances d’été – Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris 26 juin 2025

Au programme de ces vacances :

Découvrez le programme de nos stages d’été pour petit·es et grand·es !

26 & 27 juin

Pâtisserie & cuisine végétarienne du monde · 12 à 16 ans

Cuisinez des recettes qui proviennent des quatre coins du monde.

12/16 ans · 10h15➜12h15 · 10,40€ les 2 jours

12/16 ans · 13h➜15h · 10,40€ les 2 jours

……………………………………………………………………………………

30 juin & 1er juillet

Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.) · 12 ans +

Découvrez les techniques actuelles de création musicale.

Adultes et adolescent·es à partir de 12 ans · 10h15➜12h15 + 13h15➜ 15h15 · 20,80€ les 2 jours | +26 ans selon QF

……………………………………………………………………………………

30 juin ➜ 2 juillet

Couture « Projet libre » · 12 ans +

Soyez accompagné·e pour développer votre propre projet.

Pensez à apporter tissu et patron.

Adultes et adolescent·es à partir de 12 ans · 10h15➜12h15 + 13h15➜ 15h15 · 20,80€ les 2 jours | +26 ans selon QF

……………………………………………………………………………………

7 ➜ 11 juillet

Arts-plastiques et maquette « Formes et couleurs du Brésil » · 7 à 11 ans

Fabrique ta propre maquette de la forêt Amazonienne et réalise des dessins inspirés de l’Art Précolombien.

7/11 ans · 10h15➜12h15 · 26€ les 5 jours

Codage · 9 à 15 ans

Apprends à coder Python tout en créant des jeux vidéo !

10h30 ➜ 12h30 · 26€ les 5 jours

Tarifs selon stages · pour les inscriptions :

Du jeudi 26 juin 2025 au vendredi 11 juillet 2025 :

payant

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin

