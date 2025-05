Spectacle « Ball Voguing » – Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS, 6 juin 2025, PARIS.

Ball Voguing qui se composera d’un jury et de participant.e.s. d’abord en catégorie Baby Voguing puis un Open to all performance avec un trophée à la clef pour chaque catégorie.

Le vendredi 06 juin 2025

de 19h15 à 22h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://my.weezevent.com/ball-voguing +33145884668 poternesdespeupliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers

Plus qu’une danse, est un mouvement culturel qui unit les personnes de tout horizons !!Faites une « pose » en venant découvrir cette danse urbaine technique et survoltée !