Concert Uduet Alma Kerouani – Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS, 26 juin 2025, PARIS.

UDU – Trip Hop aux influences créoles

Voix cristalline, présence magnétique, le style musical hybride d’UDU se situe à la croisée du trip hop, du séga, du maloya et de la pop alternative. Inspirée par ses racines et les combats actuels, elle transforme la scène en un espace sensible, où se déploient des thématiques fortes : l’anxiété, le cyber harcèlement, le droit des femmes ou encore les discriminations.

ALMA KEROUANI – POP Fusion

Chanteuse, compositrice, actrice et productrice, Alma Kerouani incarne une énergie créative foisonnante. Née entre l’Algérie et le Chili, elle façonne une musique à la croisée des mondes, fusionnant pop, rap, rythmes latins et sonorités orientales dans une écriture sensible et engagée.

Le jeudi 26 juin 2025

de 19h30 à 22h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://my.weezevent.com/concert-udu-alma-kerouani +33145884668 poternesdespeupliers@ligueparis.org

Envie de bouger ? UDU fera vibrer la salle avec un trip hop groovy aux accents créoles, entre transe douce et montée rythmique. Alma Kerouani enflammera la scène avec un cocktail explosif : pop électrisante, rap qui claque, vibes orientales et chaleur latine au rendez-vous.