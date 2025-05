Atelier initiation Capoeira Angola-Roda – Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS, 28 mai 2025, PARIS.

Art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains du temps de l’esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Elle est à la fois une danse et un sport de combat.

Le mercredi 28 mai 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 90 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://my.weezevent.com/capoeira-angola-roda? +33145884668 poternesdespeupliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers

Atelier découverte de la capoeira suivie d’une roda de capoeira dans le jardin du centre. Lors de la pratique de la capoeira, les capoeristes forment un cercle qu’ils appellent la Roda.