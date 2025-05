Spectacle clowns « Assis » – Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS, 25 juin 2025, PARIS.

Le collectif clown « Qui ont nez » propose quelques scènes presque improvisées autour d’un banc. Oui, un banc. Y’a plus de place qu’avec une chaise. Car il en faut pour les emportements et les maladresses d’Agathe Pipette, Andy Kapédépé, Frida Nanas, Mamzelle Mouchette, Papillote Dujour, Patidou Patapéo et Zizi Gamberge. Sept clowns assis et assises. Mais aussi debout, couchés et couchées, énervés et énervées drôles, bêtes, féroces…

Le mercredi 25 juin 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://my.weezevent.com/assis? +33145884668 poternesdespeupliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers

Six clowns s’amusent le temps de petites scènes presque improvisées !rencontres, jeux , surprises tout est possible !