Stage Enfant 7/12 ans : Zumba kids et chant Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS 15 juillet 2025

Un cocktail dynamique pour les enfants qui aiment bouger et chanter ! Le matin, place à la Zumba Kids : des chorégraphies fun pour se défouler en musique. L’après-midi, les enfants explorent leur voix à travers des jeux vocaux, des chansons variées et des exercices ludiques de respiration et d’interprétation. Un stage complet pour développer énergie, coordination et expression artistique !

Du mardi 15 juillet 2025 au vendredi 18 juillet 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h15 à 12h15

payant

Sur la base du quotient familial.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-15T13:15:00+02:00

2025-07-15T11:15:00+02:00_2025-07-15T13:15:00+02:00;2025-07-16T11:15:00+02:00_2025-07-16T13:15:00+02:00;2025-07-17T11:15:00+02:00_2025-07-17T13:15:00+02:00;2025-07-18T11:15:00+02:00_2025-07-18T13:15:00+02:00

fin : 2025-07-18T15:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

Un stage plein d’énergie et de bonne humeur ! Les enfants bougent en rythme avec la Zumba et s’expriment à travers la voix avec des ateliers de chant ludiques et créatifs.