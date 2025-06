LES RDV DES ADOS 13/17 ans : Crêpe Party Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS 22 juillet 2025

Ce rendez-vous propose aux adolescents de 13 à 17 ans de se retrouver pour préparer et déguster des crêpes dans une ambiance conviviale. Une activité gourmande et ludique qui favorise le partage, la bonne humeur et les échanges entre jeunes.

Le mardi 22 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Inscription à l’accueil du centre obligatoire.

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-22T18:00:00+02:00

2025-07-22T16:00:00+02:00_2025-07-22T19:00:00+02:00

fin : 2025-07-22T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

