Stage ADULTE : Sophrologie Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS 15 juillet 2025

Ce stage propose aux adultes une introduction à la sophrologie, une méthode visant à améliorer le bien-être mental et physique. Les participants apprendront des techniques de relaxation et de respiration pour mieux gérer le stress et favoriser la détente.

Du mardi 15 juillet 2025 au vendredi 18 juillet 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h00

payant

Sur la base du quotient familial.

Public adultes. A partir de 18 ans.

début : 2025-07-15T13:30:00+02:00

fin : 2025-07-18T15:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

Un stage dédié à la découverte de la sophrologie pour mieux gérer le stress et retrouver un équilibre intérieur.