Stage ADULTE : Capoeira Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS 21 juillet 2025

Ce stage s’adresse aux adultes souhaitant s’initier à la capoeira ou approfondir leur pratique. Entre art martial, danse et musique, la capoeira permet de développer coordination, souplesse, énergie et expression corporelle, dans une ambiance dynamique et conviviale.

Du lundi 21 juillet 2025 au vendredi 25 juillet 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h30 à 14h00

payant

Sur la base du quotient familial.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-21T15:30:00+02:00

2025-07-21T13:30:00+02:00_2025-07-21T15:00:00+02:00;2025-07-22T13:30:00+02:00_2025-07-22T15:00:00+02:00;2025-07-23T13:30:00+02:00_2025-07-23T15:00:00+02:00;2025-07-24T13:30:00+02:00_2025-07-24T15:00:00+02:00;2025-07-25T13:30:00+02:00_2025-07-25T15:00:00+02:00

fin : 2025-07-25T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

Un stage pour découvrir la capoeira, art brésilien mêlant mouvements, musique et rythme. Une pratique complète pour le corps et l’esprit.