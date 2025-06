Stage Enfant 4/6 ans : Éveil musical et Zumba kids Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS 15 juillet 2025

Un stage plein d’énergie et de bonne humeur pour bouger, danser et découvrir la musique ! Les enfants exploreront le rythme à travers des chorégraphies ludiques de Zumba Kids, tout en développant leur oreille musicale avec des jeux sonores, des instruments et des activités d’éveil musical. Une belle façon de se dépenser, de s’amuser et de stimuler leur sens artistique !

Du mardi 15 juillet 2025 au vendredi 18 juillet 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h15 à 12h15

payant

Sur la base du quotient familial.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-15T13:15:00+02:00

2025-07-15T11:15:00+02:00_2025-07-15T13:15:00+02:00;2025-07-16T11:15:00+02:00_2025-07-16T13:15:00+02:00;2025-07-17T11:15:00+02:00_2025-07-17T13:15:00+02:00;2025-07-18T11:15:00+02:00_2025-07-18T13:15:00+02:00

fin : 2025-07-18T15:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

