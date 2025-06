Stage 13/17 ans : Cuisine Estivale Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS 15 juillet 2025

Ce stage propose aux jeunes de 13 à 17 ans d’explorer la cuisine estivale en préparant des recettes fraîches et adaptées à la saison. Ils découvriront différentes techniques culinaires tout en partageant un moment convivial autour du goût et de la créativité. Un stage pour apprendre, s’amuser et se familiariser avec la cuisine.

Du mardi 15 juillet 2025 au vendredi 18 juillet 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h30

payant

Sur la base du quotient familial.

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-15T13:00:00+02:00

2025-07-15T11:00:00+02:00_2025-07-15T13:30:00+02:00;2025-07-16T11:00:00+02:00_2025-07-16T13:30:00+02:00;2025-07-17T11:00:00+02:00_2025-07-17T13:30:00+02:00;2025-07-18T11:00:00+02:00_2025-07-18T13:30:00+02:00

fin : 2025-07-18T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

