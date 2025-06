Stage Enfant 7/12 ans : Danse et Stop motion Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS 7 juillet 2025

Un stage original où le mouvement devient création ! Les enfants débutent par des ateliers de danse pour explorer leur corps, le rythme et l’espace, puis découvrent le stop motion : une technique d’animation image par image qui leur permet de transformer leurs idées en petits films. Un bel équilibre entre expression corporelle et créativité visuelle !

Du lundi 07 juillet 2025 au vendredi 11 juillet 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h15 à 12h15

payant

Sur la base du quotient familial.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-07T13:15:00+02:00

2025-07-07T11:15:00+02:00_2025-07-07T13:15:00+02:00;2025-07-08T11:15:00+02:00_2025-07-08T13:15:00+02:00;2025-07-09T11:15:00+02:00_2025-07-09T13:15:00+02:00;2025-07-10T11:15:00+02:00_2025-07-10T13:15:00+02:00;2025-07-11T11:15:00+02:00_2025-07-11T13:15:00+02:00

fin : 2025-07-11T15:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

Un stage créatif pour bouger et imaginer ! Entre expression corporelle et animation image par image, les enfants dansent, créent et donnent vie à leurs idées en vidéo.