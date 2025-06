Stage Enfant 7/12 ans : Cuisine estivale Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS 15 juillet 2025

Un stage pour petits chefs en herbe autour des saveurs de l’été ! Au programme : recettes fraîches, colorées et faciles à préparer, avec des fruits, légumes et produits de saison. Les enfants apprendront à cuisiner en toute sécurité, à découvrir de nouvelles saveurs et à partager un moment convivial autour de la gourmandise. Une façon ludique d’allier créativité et plaisir de bien manger !

Du mardi 15 juillet 2025 au vendredi 18 juillet 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h15 à 12h15

payant

Sur la base du quotient familial.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-15T13:15:00+02:00

2025-07-15T11:15:00+02:00_2025-07-15T13:15:00+02:00;2025-07-16T11:15:00+02:00_2025-07-16T13:15:00+02:00;2025-07-17T11:15:00+02:00_2025-07-17T13:15:00+02:00;2025-07-18T11:15:00+02:00_2025-07-18T13:15:00+02:00

fin : 2025-07-18T15:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

