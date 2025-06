Stage Enfant 4/6 ans : Stop Motion et Éveil danse Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS 7 juillet 2025

Viens découvrir l’univers magique du stop motion tout en éveillant ton corps et ta créativité à travers la danse ! Ce stage propose une expérience ludique où l’animation image par image rencontre les mouvements spontanés et expressifs. Tu apprendras à créer tes propres mini-films en stop motion, en utilisant des objets, des dessins ou ton corps, tout en explorant des exercices d’éveil corporel et de danse pour libérer ta créativité. Une aventure artistique et sensorielle pour petits et grands curieux !

Du lundi 07 juillet 2025 au vendredi 11 juillet 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h15 à 12h15

payant

Sur la base du quotient familial.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-07T13:15:00+02:00

2025-07-07T11:15:00+02:00_2025-07-07T13:15:00+02:00;2025-07-08T11:15:00+02:00_2025-07-08T13:15:00+02:00;2025-07-09T11:15:00+02:00_2025-07-09T13:15:00+02:00;2025-07-10T11:15:00+02:00_2025-07-10T13:15:00+02:00;2025-07-11T11:15:00+02:00_2025-07-11T13:15:00+02:00

fin : 2025-07-11T15:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

Vous aimez la danse ou souhaitez développer ou découvrir vos talents en stop motion ? Participez à notre stage de stop motion et d’écriture et plongez dans l’univers de la création !