Centre Phénix Théâtre Les Théâtreux jouent Feydeau Outreau
Centre Phénix Théâtre Les Théâtreux jouent Feydeau Outreau dimanche 19 avril 2026.
Outreau
Centre Phénix Théâtre Les Théâtreux jouent Feydeau
Outreau Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
La compagnie se compose de 07 femmes et 2 hommes, issus des ateliers les Théâtrales (Le Portel) sous la directive d’Anne Thunin. Elle propose un spectacle de 3 courtes pièces de Feydeau
Tarif 8 € .
Outreau 62230 Pas-de-Calais Hauts-de-France culture@ville-outreau.fr
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English :
L’événement Centre Phénix Théâtre Les Théâtreux jouent Feydeau Outreau a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale