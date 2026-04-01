Outreau

Centre Phénix Théâtre Les Théâtreux jouent Feydeau

Outreau Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La compagnie se compose de 07 femmes et 2 hommes, issus des ateliers les Théâtrales (Le Portel) sous la directive d’Anne Thunin. Elle propose un spectacle de 3 courtes pièces de Feydeau

Tarif 8 € .

Outreau 62230 Pas-de-Calais Hauts-de-France culture@ville-outreau.fr

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English :

L’événement Centre Phénix Théâtre Les Théâtreux jouent Feydeau Outreau a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale