Animations estivales « Noguès est dans la place ! » Centre socioculturel Maurice Noguès PARIS

Animations estivales « Noguès est dans la place ! » Centre socioculturel Maurice Noguès PARIS jeudi 10 juillet 2025.

Au programme :

spectacles, animations sportives, culturelles et créatives, trampoline,

structures gonflables, maquillage, barbecue, ciné plein air, tapis de

conte, buvette solidaire, cirque, four à pain et autres surprises !

Le centre socioculturel Maurice Noguès organise, avec ses partenaires culturels et sportifs, les animations estivales « Noguès est dans la place » ! », sur la place Marthe Simard devant le centre socioculturel Maurice Noguès, tous les jeudis du 10 juillet au 7 août 2025 inclus, en accès libre.

Du jeudi 10 juillet 2025 au jeudi 07 août 2025 :

jeudi

de 13h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7 avenue de la Porte de Vanves 75014 Place Marthe SimardPARIS

https://www.instagram.com/csc.maurice.nogues/ +33145424646 cscmnogues.direction@leolagrange.org