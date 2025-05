Le 18 sportif : une journée d’animations sportives gratuites dans le 18e – Centre sportif Bertrand Dauvin PARIS, 24 mai 2025, PARIS.

Le samedi 24 mai, de 9h à 19h, le centre sportif Bertrand Dauvin se transforme en un véritable terrain de jeu et de bien-être à ciel ouvert. Porté par la Ville de Paris et des associations locales, cet événement gratuit invite les Parisiens à (re)découvrir la pratique sportive sous toutes ses formes : ateliers, initiations, stands, rencontres, temps de sensibilisation autour du sport féminin, de l’égalité et du vivre ensemble. Une journée festive et inclusive pour s’initier au sport et passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Les 3 thématiques de la journée

Défis sportifs ➔ 3 tournois sports olympiques (Tennis de table, Tennis, Badminton)

Loisirs sportifs ➔ 6 activités sportives (Tennis de Table, Tennis, Badminton, Boxe, Yoga, Laser Run)

Démonstrations et initiations ➔ 2 activités sportives culturelles

Au programme de la journée du 24 mai

Matin 9h-12h



Tournois

9h00-12h00 : Badminton

9h30-12h00 : Tennis

9h30-12h00 : Tennis de table

Loisirs

9h00-12h00 : Volley Ball

9h30-10h30 / 11h00-12h00 : Remise en forme

10h00-11h00 : Aquagym

Après-midi 14h-19h



Loisirs

14h00-15h00 : Laser Run

14h30-16h30 : Tennis de table, tennis, badminton

14h30-16h30 : Boxe pieds/poings

15h00-16h00 : Yoga

Initiations et démonstrations

16h30-19h00 : Danse africaines et indiennes

Associations

Danse indienne : Association Triwat

Danse africaine : Association Tala

Yoga : Association Oasis

Le samedi 24 mai 2025

de 09h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Centre sportif Bertrand Dauvin 12 rue René Binet 75018 PARIS

Tennis, boxe, yoga, aquagym… et plein d’autres activités sportives ! Rejoignez-nous pour une journée festive, gratuite et ouverte à toutes et tous pour faire rayonner le sport dans le 18e !