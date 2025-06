24 secondes, un pont entre le théâtre et le sport Centre sportif Charcot Paris 23 juin 2025

« Le plus grand défi d’un joueur c’est d’accepter son rôle dans l’équipe » Scottie Pippen,

Une équipe de basket pendant une séance d’entraînement. Entre deux gainages, le collectif se raconte. Entre deux paniers, les individualités se dévoilent. Comment avancer ensemble vers un but commun quand on ne vient pas avec le même objectif ? Peut-être en comprenant ce que le groupe a à nous apporter et ce qu’on a à lui apporter. Tel est l’enjeu du spectacle : un pont entre le théâtre et le sport qui transforme un gymnase en théâtre le temps d’y raconter, d’y vivre un moment de partage.

DISTRIBUTION () Écriture et mise en scène

Olivier Duverger Vaneck Assistanat à la mise en scène

Émilien Benoît Interprétation

Alexandre Auvergne, Olivier Duverger Vaneck, Akrem Hamdi, Karine Pedurand, Abdulah Sissoko, Louis Vasquez Création sonore

Thomas Mirgaine Travail corporel

Mariejo Buffon Production

Compagnie Chahuts Co-production

Drac Île-De-France, L’étoile du nord et la ville de Melun Avec le soutien

Des clubs de basket de l’US Melun, de Championnet Sports, du service des sports de la ville de Melun, du Théâtre 13, du Théâtre du Rond-Point, de la MTD d’Épinay sur Seine.

Teaser du spectacle

Le lundi 23 juin 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Centre sportif Charcot 80 rue du chevaleret 75013 Paris

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207

Dans le cadre de Treize’Estival, la Compagnie Chahuts et le Théâtre 13 vous proposent un spectacle qui transforme un gymnase en théâtre !