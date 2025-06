SOLIMOUV : le festival du sport inclusif à Paris Centre sportif Charles Moureu Paris 12 juillet 2025

Un événement engagé

SOLIMOUV est un festival unique à Paris, pensé pour rendre le sport accessible à toutes et tous, quel que soit l’âge, le genre, la condition physique ou sociale. Une journée festive, inclusive et gratuite, où l’on découvre le plaisir de bouger dans un cadre bienveillant, avec des animations ludiques et des initiations sportives pour tous les niveaux.

Dans une ville où 20 à 30 % des habitant·es ne pratiquent pas d’activité physique régulière, et où les inégalités d’accès au sport persistent (notamment pour les personnes en situation de handicap ou issues des quartiers populaires), SOLIMOUV veut démocratiser l’accès au sport et lutter contre toutes les formes de discriminations : grossophobie, stéréotypes de genre ou culturels, discriminations LGBTQ+ ou liées aux croyances.

Au programme de la journée

Des activités sportives pour tous les âges et toutes les capacités, en continu, toute la journée :



Sports collectifs : foot, handball, beach-volley, basket, cricket…

: foot, handball, beach-volley, basket, cricket… Sports pour garder la forme : zumba, tai-chi, renforcement musculaire, muay thaï, yoga, surfskate…

: zumba, tai-chi, renforcement musculaire, muay thaï, yoga, surfskate… Des sports adaptés : cécifoot, baskin, boccia, gateball

: cécifoot, baskin, boccia, gateball Des challenges : homeball, panna football

: homeball, panna football Le Soli’Challenge : un parcours sportif ludique à valider pour devenir “Soli’Athlète” !

Mais aussi :

Ateliers et stands de sensibilisation aux discriminations

Espaces de rencontre avec les associations engagées dans le sport inclusif

Food stalls, musique live, fresques artistiques…

Le samedi 12 juillet 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Centre sportif Charles Moureu 34 rue Baudricourt 75013 Paris

contact.festival@solimouv.fr

Le 12 juillet, venez célébrer le sport pour toutes et tous au Centre sportif Charles Moureu (13e).