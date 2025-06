Fête du club de l’ACP 15 au stade de La Plaine avec 15e en fête Centre sportif de La Plaine PARIS 28 juin 2025

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août. Dans ce cadre, L’ACP 15 organise sa fête annuelle avec au programme : première édition de la Course Contre la Faim, jeux gonflables, tournoi intergénérationnel et match de gala pour passer une journée sous le signe de la solidarité, du sport et du partage.

Que vous soyez adhérent, en famille, voisin du quartier ou simple visiteur, venez profiter de cet événement pour passer un moment convivial grâce à la buvette sur place et à toutes les animations mises en place au cours de la journée.

Le samedi 28 juin 2025

de 09h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Centre sportif de La Plaine 9 rue du Général Guillaumat 75015 PARIS

Venez célébrer la fête de l’Athletic Club Paris 15 (ACP 15) pendant une journée de matchs, d’animations et de rencontres !