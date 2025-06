Viens slamer ! Centre Sportif Jules Noël PARIS 5 août 2025

Slamer, c’est se laisser surprendre par les mots qui viennent à nous, c’est les saisir et les poser sur une feuille, les assembler pour en faire des textes aux sonorités claquantes. Entre poésie et chanson, le slam est un art oratoire qui s’appuie sur notre expérience du quotidien et nos émotions.

Avec l’aide de l’animatrice de l’atelier d’écriture et du groupe, chacun et chacun, ado ou adulte, sera guidé(e) étape par étape pour écrire, lire ensemble et déclamer en public.

Il est possible de venir un, deux ou trois jours pour passer un moment de créativité partagée et d’écoute dans la convivialité.

Du mardi 05 août 2025 au jeudi 07 août 2025 :

mardi, mercredi, jeudi

de 17h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-05T20:00:00+02:00

2025-08-05T18:00:00+02:00_2025-08-05T20:30:00+02:00;2025-08-06T18:00:00+02:00_2025-08-06T20:30:00+02:00;2025-08-07T18:00:00+02:00_2025-08-07T20:30:00+02:00

fin : 2025-08-07T22:30:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://www.facebook.com/Carnetsdupassage https://www.facebook.com/Carnetsdupassage

Atelier d’écriture de slam et déclamation.