Centre Sportif Jules Noël Paris 15 juillet 2025

Fresque participative

Durant trois

soirées de création collective, les enfants et leurs parents sont invités à

contribuer à une grande œuvre participative et évolutive : une fresque

géante sur papier, qui prendra forme au fil des jours comme une

cartographie sensible et imaginaire de leur quartier.

Chaque

atelier propose une approche artistique différente — tactile, narrative, sonore

— pour donner à voir, à ressentir et à rêver la nature et l’environnement

urbain qui nous entourent, et permettre un voyage imminent et amusant à la

fois.

Jeux de société des spécialités culinaires du monde entier

Venez découvrir les pays à travers leurs spécialités culinaires et leurs cultures, et accumuler des points grâce à des dégustations et des quiz.

L’événement est gratuit et est ouvert à tous.tes !

Rendez-vous au centre Jules Noël les 15, 16 et 17 juillet !

Du mardi 15 juillet 2025 au jeudi 17 juillet 2025 :

mardi, mercredi, jeudi

de 17h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Centre Sportif Jules Noël 3, avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris

+33140444347

