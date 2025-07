Annie Popeline ! Centre Sportif Jules Noël PARIS

Annie Popeline ! Centre Sportif Jules Noël PARIS mercredi 9 juillet 2025.

Annie Popeline est philosophe praticienne et artiste, elle invite le public à réfléchir à partir de chansons. Derrière chaque chanson, se cache des idées qui interrogent la vie. De quoi parle cette chanson ? Quel est son thème ? Quelles sont les problématiques que l’auteur soulève ? Pour Aimer l’été 2025 Annie Popeline alterne entre la chanson et la discussion sur les thèmes du bien et du mal et du courage puis en clôture elle invite les participants à reprendre en chœur les chansons questionnées et à un moment d’écriture. Toutes les pensées sont accrochées en guirlande dans l’espace public.

LA PHILO SWING EN CHANSON !

Le mercredi 09 juillet 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public. A partir de 7 ans.

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://anniepopeline.wixsite.com/my-site-2 https://www.facebook.com/AnniePopeline/ https://www.facebook.com/AnniePopeline/