BHLM 2025 : Bibliothèque Benoîte Groult Hors les Murs ! Centre Sportif Jules Noël PARIS 11 juillet 2025

Profitez d’un moment de détente estival avec les bibliothécaires du 14ème !

Des BD, des contes, des magazines… Il y en a pour tous les goûts, et tous les âges.

Tous les vendredis du 11 juillet au vendredi 8 août 2025 de 15h– 17h

Retrouvons-nous au village sportif Jules

Noël (3 avenue Maurice d’Ocagne, 75014 Paris)

Animation pilotée par la

bibliothèque Aimé Césaire en collaboration avec les bibliothèques Groult

et Brassens.

Du vendredi 11 juillet 2025 au vendredi 08 août 2025 :

gratuit Tout public.

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

C’est l’été ! Durant les mois de juillet et août, les bibliothécaires de Benoîte Groult vous donnent rendez-vous au grand air pour partager avec les petits et les grands des moments de lecture et de jeux !