Dans les pas des surréalistes : atelier d’art et d’écriture Centre Sportif Jules Noël PARIS 12 juillet 2025

Atelier créatif gratuit en trois parties « Dans les pas des

surréalistes » :

Introduction au mouvement centenaire des surréalistes à

travers des acteurs et des œuvres phares, avec des automatismes, des rêves et

l’inconscient comme sources d’inspiration dans l’entre-deux-guerres.

Le grattage est réalisé en deux étapes. D’abord il faut couvrir des couleurs claires avec idéalement du noir. Ensuite tracer avec un objet pointu le motif souhaité. ; Crédits : Kristina Hakala

Collage, dans les pas des surréalistes, réalisé pendant les ateliers #WEOFF. ; Crédits : Kristina Hakala

>> Présentation de quelques œuvres emblématiques

des surréalistes, en prenant le temps d’observer des détails, réfléchir à leurs

choix de thèmes et d’associations d’idées. Savourer et apprécier cette liberté

d’esprit pour plus tard s’en inspirer.

>> Explication de trois techniques – le collage, le

frottage, le grattage, ainsi que le jeu du Cadavre exquis, inventé par les trois

colocataires joyeux Marcel Duhamel, Jacques Prévert et Yves Tanguy, en 1925, 54

rue du Château

>> Réalisations individuelles ou collectives selon

la dynamique de groupe (collage, frottage, grattage) et des cadavres exquis

écrits par équipe de 4-5 personnes

Ateliers intergénérationnels à partir de 7 ans, en famille,

entre ami.e.s, seniors bienvenus !

Maximum

12 participants par atelier.

Dates et horaires : Samedi 12, vendredi 18, samedi 19,

vendredi 25, samedi 26 juillet, toujours de 17h – 19h au Centre Sportif Jules Noël, Paris 14ème.

Du samedi 12 juillet 2025 au samedi 26 juillet 2025 :

vendredi, samedi

de 17h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

ateliersdekristina@yahoo.com

Nous nous retrouvons pour une immersion dans le surréalisme, mouvement libre et innovant de l’entre-deux-guerres.