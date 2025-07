Escrima et Wing Tsun Centre Sportif Jules Noel PARIS

Initiation et découverte de l’Escrima et Wing Tsun. Art martial philipin et chinois.

Vendredi 11, 18 et 25 juillet ainsi que le 01 août 2025

De 16h30 à 18h

Centre sportif Jules Noel- 3 avenue M. d’Ocagne 75014 Paris

Gratuit sans inscription

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Centre Sportif Jules Noel 3 avenue Maurice D’Ocagne 75014 PARIS