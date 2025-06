Sensibilisation au changement climatique par le jeu Centre Sportif Jules Noël PARIS 14 août 2025

La fresque du climat quiz

Ce jeu quiz permet au public de découvrir de manière ludique les mécanismes et les enjeux du réchauffement climatique.

Le jeu carboniq

En jouant à ce jeu de stratégie, les participant·es estiment au mieux leur impact carbone pour être celui ou celle dont le bilan est le plus faible. Cela leur permet ainsi d’obtenir des clés et des ordres de grandeur pour comprendre l’empreinte carbone et réduire son impact sur le climat.

Le vendredi 15 août 2025

de 15h00 à 18h00

Le jeudi 14 août 2025

de 17h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-14T20:00:00+02:00

2025-08-14T18:00:00+02:00_2025-08-14T21:00:00+02:00;2025-08-15T16:00:00+02:00_2025-08-15T19:00:00+02:00

fin : 2025-08-15T21:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

quatorziensenchemin@gmail.com https://www.facebook.com/quatorziensenchemin/ https://www.facebook.com/quatorziensenchemin/

Venez échanger avec Quatorziens en chemin de manière ludique autour des mécanismes du changement climatique et des actions à mettre en place dans son quotidien pour le limiter !